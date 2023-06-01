Прокуратура начала проверку после задержки рейса «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург

Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после задержки 31 мая на три с половиной часа рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

- Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 30 мая в Екатеринбурге задержали на 31 час рейс в Турцию. Пассажиры, которые обратились в авиакомпанию (93 человека), были размещены в гостинице «Лайнер».

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