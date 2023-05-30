В Екатеринбурге задержали на 31 час рейс в Турцию

Авиакомпания Red Wings задержала рейс в Анталью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристы из Екатеринбурга смогут вылететь в Анталью на 31 час позже, чем планировалось изначально. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта Кольцово.

Согласно онлайн-табло, рейс авиакомпании Red Wings был назначен на 1:10 в ночь на 31 мая. Однако самолет вылетит уже в 8:10 31 мая по местному времени.

В пресс-службе авиаперевозчика причину задержки пока не уточняют. Однако компания прокомментировала ТАСС инцидент.

- Авиакомпания Red Wings проинформировала туроператора о задержке рейса. Пассажиры, которые обратились в авиакомпанию (93 человека), размещены в гостинице «Лайнер», - цитирует пресс-службу Red Wings ТАСС.

В ноябре прошлого года уральцы также столкнулись с долгим ожиданием вылета рейса. Тогда самолет авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Хургаду задержался на восемь часов. Тогда проверку проводили в транспортной прокуратуре.

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