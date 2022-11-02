Пассажиры всю ночь были вынуждены ждать посадки на самолет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 1 ноября был задержан рейс FV-5571 в Хургаду авиакомпании «Россия». На него было зарегистрировано 185 пассажиров, из них 53 ребенка. Самолет по расписанию должен был покинуть авиагавань в 22:45, однако в итоге вылетел только на следующий день, 2 ноября в 06:32. Транспортная прокуратура проводит проверку.

- Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, - рассказали в telegram-канале ведомства.

Также в прокуратуре отметили, что предварительно причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.

Напомним, 6 сентября над Сысертью больше часа кружил самолет «Уральских авиалиний», в котором находилось 162 пассажира. Он вырабатывал топливо для аварийной посадки в Кольцово из-за обнаруженной неисправности в системе уборки шасси. О ней сообщил пилот после взлета. Самолет благополучно сел. Пассажирам предоставили резервный борт.