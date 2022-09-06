Самолет «Уральских авиалиний» готовится к аварийной посадке из-за неисправности шасси

Неисправность обнаружили при взлете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над Сысертью больше часа кружит самолет «Уральских авиалиний». Он вырабатывает топливо для аварийной посадки в Кольцово из-за обнаруженной неисправности. О ней сообщил пилот после взлета.

- Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург - Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси, - рассказали в авиакомпании.

Фото: скринщот с сайта www.flightradar24.com

Планируемое время посадки в Кольцово 09: 45. Для пассажиров подготовлен резервный борт. В самолете находятся 162 пассажира, из них 6 детей и 6 членов экипажа.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, 17 августа самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, больше двух часов кружил в районе Ладожского озера, выжигая топливо. В аэропорту Пулково «КП-Екатеринбург» рассказали, что борт должен вернуться в воздушную гавань по технической причине.