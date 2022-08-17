Пассажиры отправятся в столицу Урала на другом воздушном судне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, два часа кружит в районе Ладожского озера, выжигая топливо. Это следует из данных на сайте «Флайтрадар». В аэропорту Пулково «КП-Екатеринбург» рассказали, что борт должен вернуться в воздушную гавань.

- Его вернули обратно в Пулково по технической причине. Будут менять воздушное судно, - заявили там.

Рейс выполняет авиакомпания «Россия» на самолете Sukhoi Superjet 100. Борт вылетел из Петербурга в 11:50. Теперь повторное отправление запланировано на 14:50.

Ранее, 28 июля, самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Горно-Алтайска в Москву экстренно, приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Рейс SU-1525 сел в столице Урала по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажиру была оказана первая медицинская помощь. Его госпитализировали.

А в конце июня экстренную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний» Бишкек — Санкт-Петербург. Он сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стала сработка сигнализация о неисправности навигационной системы.