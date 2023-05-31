Жителя Серова, которого искали несколько дней, нашли мертвым

Следователи проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области завершились поиски 31-летнего жителя Серова. Александр Шишкин пропал 27 мая, он вместе с друзьями отправился отдыхать на реку. Об этом сообщает портал Е1. RU.

Спустя несколько дней поисков свердловчанина нашли. Из реки Каквы достали его тело. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет, уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

- Серовский межрайонный следственный отдел проводит проверку, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе свердловского СКР.

У мужчины осталось трое детей, которым нет 18 лет. Самому младшему из них всего шесть месяцев.

Ранее, на Урале нашли мертвой бывшую сотрудницу ГУФСИН. Елену Савину с 28 мая разыскивали волонтеры и сотрудники полиции. Тело 51-летней Елены Савиной обнаружили на Волчихинском водохранилище, недалеко от станции Флюс, примерно в 2,5 метрах от берега, на приличной глубине.

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