Пропавшую в Екатеринбурге 16-летнюю девочку нашли

Девочку искали волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли пропавшую 16-летнюю девочку. Ее поиски начались 31 мая. Ими занимались сотрудники полиции и волонтеры. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

- Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске, - рассказали волонтеры.

Ранее в Екатеринбурге начались поиски 22-летнего молодого человека. Данил Вдовин пропал 21 мая. - Приметы – рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, глаза серо-голубого цвета, волосы светло-русые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, не известно, во что был одет парень в день исчезновения. Сообщается, что Данил Вдовин может находиться и в другом городе.

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