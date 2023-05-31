В центре Екатеринбурга подросток подрался с охранником KFC

Фото: скриншот с видео

В центре Екатеринбурга ночью 31 мая подросток подрался с охранником KFC.

Конфликт сняли на видео очевидцы. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Безумный ЕКБ», видно, что охранник выгоняет молодого человека из заведения едва ли не пинками. После драки подросток сначала накричал на охранника, а затем брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. Полиция проводит проверку.

- Заявлений в полицию по факту данного конфликта не поступало. Сотрудники территориального ОВД зарегистрировали информацию, размещенную в сети Интернет. По ней будет проведена проверка, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Напомним, 25 мая в Екатеринбурге на площади 1905 года подрались водитель автобуса и таксист. Причиной конфликта стала короткая дистанция между авто.

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