В центре Екатеринбурга водитель автобуса подрался с таксистом

Конфликт произошел рядом с мэрией Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на площади 1905 года подрались водитель автобуса и таксист. Причиной конфликта стала короткая дистанция между авто. Инцидент произошел утром 25 мая. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском УМВД, в полицию информации о драке не поступало.
- Сообщений и заявлений по поводу данного происшествия в органы внутренних дел не поступало. Пострадавший может обратиться в ближайший территориальный ОВД, - рассказали в полиции.
Двух мужчин поспешили разнять прохожие и другие участники движения. Однако водитель автобуса успел нанести таксисту несколько сильных ударов кулаками.
- Водитель автобуса избивал пожилого мужчину прямо в самом центре Екатеринбурга! Бросил автобус, полный народу, и без зазрения совести избивал человека, - пояснила порталу Е1. RU очевидица.
Ранее в Екатеринбурге водители устроили драку на проезжей части. Участниками конфликта стали водитель общественного транспорта и автолюбитель. Пострадавший также не стал обращаться в полицию.
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