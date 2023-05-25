В центре Екатеринбурга водитель автобуса подрался с таксистом

Конфликт произошел рядом с мэрией Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на площади 1905 года подрались водитель автобуса и таксист. Причиной конфликта стала короткая дистанция между авто. Инцидент произошел утром 25 мая. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском УМВД, в полицию информации о драке не поступало.

- Сообщений и заявлений по поводу данного происшествия в органы внутренних дел не поступало. Пострадавший может обратиться в ближайший территориальный ОВД, - рассказали в полиции.

Двух мужчин поспешили разнять прохожие и другие участники движения. Однако водитель автобуса успел нанести таксисту несколько сильных ударов кулаками.

- Водитель автобуса избивал пожилого мужчину прямо в самом центре Екатеринбурга! Бросил автобус, полный народу, и без зазрения совести избивал человека, - пояснила порталу Е1. RU очевидица.

Ранее в Екатеринбурге водители устроили драку на проезжей части. Участниками конфликта стали водитель общественного транспорта и автолюбитель. Пострадавший также не стал обращаться в полицию.

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