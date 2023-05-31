Жителей Екатеринбурга напугал квадрокоптер, летающий рядом с домами

Запрет на использование дронов в Свердловской области будет действовать до снятия особого режима
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителей Екатеринбурга напугал квадрокоптер, летающий рядом с домом на Малышева, 84. Об этом сообщает E1.RU. Горожане услышали шум от дрона.
- Окна были открыты, ранним утром услышали шум дрона. Очень испугались. Происхождение его не понять. Что он может сделать - тоже неизвестно, - рассказал порталу очевидец.
Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области с 4 мая 2023 года введен запрет на использование беспилотников в целях обеспечения безопасности жителей региона, а также для сохранности стратегических объектов и инфраструктуры.
Запрет на использование дронов в Свердловской области будет действовать до снятия особого режима, установленного руководством страны.
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