Жителей Екатеринбурга напугал квадрокоптер, летающий рядом с домами

Запрет на использование дронов в Свердловской области будет действовать до снятия особого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга напугал квадрокоптер, летающий рядом с домом на Малышева, 84. Об этом сообщает E1.RU. Горожане услышали шум от дрона.

- Окна были открыты, ранним утром услышали шум дрона. Очень испугались. Происхождение его не понять. Что он может сделать - тоже неизвестно, - рассказал порталу очевидец.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области с 4 мая 2023 года введен запрет на использование беспилотников в целях обеспечения безопасности жителей региона, а также для сохранности стратегических объектов и инфраструктуры.

Запрет на использование дронов в Свердловской области будет действовать до снятия особого режима, установленного руководством страны.

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