Горожан познакомят с цветочками-аборигенами в рамках экологического эксперимента

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

Компания «Атомстройкомплекс» поддержала экологический эксперимент в рамках фестиваля «Еще цветочки». К 300-летию Екатеринбурга в саду Нурова будет создан природный луг из уральских растений.

— Цель нашего эксперимента — подбор устойчивых, неприхотливых растений, характерных для естественных лугов нашего края. Мы стремимся показать богатство природы Уральского региона, и одновременно привлечь внимание к необходимости поддержки местной флоры и фауны, сохранения биоразнообразия на урбанизированных территориях, — отметил куратор проекта Виктория Владыкина, сотрудник кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ.

Большое количество растений на «Аутентичном лугу» высажено группами для того, чтобы в дальнейшем создались отдельные зоны каждого вида, но при этом сохранялось хаотичное расположение, естественное в природе. До конца фестиваля в саду будут проходит «зеленые» экскурсии, где жителям города расскажут об аборигенных растениях и особенностях городского озеленения.

Проект реализуется на базе сада Нурова студией зеленых решений TRAVA DESIGN в сотрудничестве с Ботаническим садом УрО РАН, УРФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, ИЕНиМ и Гуманитарным университетом, при поддержке ведущего застройщика уральского региона «Атомстройкомплекс».

— Мы работаем с УрО РАН с 2003 года, прежде всего, по целевым программам обеспечения жильем молодых ученых. Сейчас мы сотрудничаем с экспертами УрО РАН в сфере озеленения и продвижения экологических принципов в развитии нашего города. Решение привлечь внимание на фестивале к местным, уральским растениям созвучно главной ценности компании «Атомстройкомплекс» — любовь к родному краю, поэтому мы охотно поддержали эту инициативу, — подчеркнул Дмитрий Фарафонов, директор по управлению проектами.

Напомним, на протяжении многих лет «Атомстройкомплекс» и УрО РАН развивают микрорайон Краснолесье. В рамках инвестиционных контрактов здесь возводятся жилые кварталы, в которых более 24 тыс. кв. м. уже передано молодым ученым в качестве служебного жилья. Также в микрорайоне строятся детские сады, дороги, проектируется новая школа. В 2016 году «Атомстройкомплекс» завершил строительство Института геологии и геохимии им. Академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, таким образом, уральские ученые могут жить и работать в одном современном, комфортном районе.