Ребенок попал в водоворот Фото: соцсети

Подростка из интерната Камышлова, который утонул в реке Пышма, пытались спасти трое мужчин. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили очевидцы трагедии. Около 15:00 несовершеннолетний с друзьями решил перейти реку вброд.

- Там был водоворот, мощная воронка, - объяснил очевидец. – Парнишку засосало туда. Трое мужиков бросились на помощь. Одному даже удалось схватить ребенка за руку. Но вытащить его не получилось, мужчина сам начал тонуть.

Ранее в прокуратуре отметили, что мальчик не умел плавать. Следственный комитет проводит проверку.

- Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами, к обеспечению безопасности на водных объектах, - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

На момент публикации получить комментарий у руководства интерната не удалось. В учебном заведении не ответили на звонок корреспондента «КП».