В Нижнем Тагиле упавшее дерево парализовало движение трамваев

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский Трамвай»
В Нижнем Тагиле 29 мая упавшее дерево парализовало движение трамваев. Его сломало сильным ветром.
- По причине падения дерева на контактную сеть трамвая, временно не осуществляется движение трамвая по маршруту №6. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в группе во «ВКонтакте» «Тагильский Трамвай».
Движение было восстановлено через полтора часа.
Отметим, что от упавшего дерева также пострадал автомобиль в Алтайском микрорайоне. Об этом сообщили очевидцы.
- Водитель в тот момент, когда падало дерево, осуществлял движение. Машина стояла ровно на дороге. Автовладелец жив, кажется, не пострадал. Он ходил расстроенным возле машины, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 29 мая в МЧС предупредили, что на Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер до 17 метров в секунду.
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