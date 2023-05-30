В Нижнем Тагиле упавшее дерево парализовало движение трамваев

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский Трамвай»

В Нижнем Тагиле 29 мая упавшее дерево парализовало движение трамваев. Его сломало сильным ветром.

- По причине падения дерева на контактную сеть трамвая, временно не осуществляется движение трамвая по маршруту №6. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в группе во «ВКонтакте» «Тагильский Трамвай».

Движение было восстановлено через полтора часа.

Отметим, что от упавшего дерева также пострадал автомобиль в Алтайском микрорайоне. Об этом сообщили очевидцы.

- Водитель в тот момент, когда падало дерево, осуществлял движение. Машина стояла ровно на дороге. Автовладелец жив, кажется, не пострадал. Он ходил расстроенным возле машины, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, 29 мая в МЧС предупредили, что на Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер до 17 метров в секунду.

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