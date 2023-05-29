На Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер

Во вторник, 30 мая, без зонта из дома лучше не выходить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как будто одной лишь 34-градусной жары, что прогнозируют синоптики, мало... К нам на неделе заглянут еще и грозы с сильным ветром - до 17 метров в секунду. Ждать их стоит уже 30 мая.

- В связи с непогодой возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - При происшествии необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101.

В МЧС рекомендуют во время грозы и сильного ветра не отправляться в турпоходы. Да и вообще без причины на улицу лучше не выглядывать. А если уж непогода застала вас на улице, то лучше держаться подальше от легких построек, зданий, линий электропередачи, мостов, рекламных щитов и деревьев. Дома надо закрыть форточки и окна. Машины под деревьями и рекламными щитами не парковать.

- Во время грозы лучше не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами, - добавляют в МЧС. - Не надо разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне. Двигаясь в непогоду по автодорогам, постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там, на время ухудшения погодных условий.

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