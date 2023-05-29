Столбики термометров в Екатеринбурге могут подняться до +34 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето еще даже не началось, а вы уже измаялись от жары? Крепитесь. Первые дни июня будет даже жарче.

- В Свердловской области аномально жаркая погода сохранится до 3 июня. Предупреждение у нас действует, - отметила главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. – В ближайшие дни прогнозируется температура воздуха +28…+33 градуса. В дальнейшем температура понизится на 5-7 градусов и будет более комфортной. Пройдут кратковременные дожди и грозы.

Если говорить по дням, то во вторник, 30 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Столбики термометров могут подняться до +28 градусов.

В среду, 31 мая, будет еще жарче. Потеплеть может до +32… +34 градусов.

На следующий день, 1 июня, цифры будут примерно такими же: +30…+32 градуса.

Все следующие дни ветер ожидается не сильный – 4-9 метров в секунду. Да и осадков не будет.

А вот по всей Свердловской области картина немного иная. Ближайшие три дня будет вплоть до +33. Однако вместе с этим все три дня местами ожидаются кратковременные дожди. Возможны и грозы в сопровождении сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Так что зонтик лучше с собой брать. Не от дождя прятаться, так хоть от солнца.

- В связи с непогодой возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач, - предупреждают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Если непогода застала вас на улице, следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями. Сильный ветер может ломать ветви.