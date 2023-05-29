Глава свердловского УГИБДД заступился за мобильные комплексы на дорогах

Глава управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов оценил работу камер Cordon.Pro Фото: Ольга ЮШКОВА

Глава Управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов оценил работу камер Cordon.Pro. Они установлены в задней части машины и отслеживают скорость движения потока машин сзади.

На участках дорог, где работают данные камеры, на 49% снизилось число ДТП, связанных с превышением скорости, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей Спиридонов.

Данный мобильный комплекс может фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, непристегнутый ремень, невключенный свет фар, а также обгоны в запрещенном месте. Кроме того, Cordon.Pro способен выявлять угнанные легковушки и автомобили, на которых передвигаются должники или люди, имеющие штрафы.