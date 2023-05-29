Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 9:53

Глава свердловского УГИБДД заступился за мобильные комплексы на дорогах

На участках дорог, где действует комплекс Cordon.Pro, на 49% снизилось число ДТП
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Глава управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов оценил работу камер Cordon.Pro

Глава управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов оценил работу камер Cordon.Pro

Фото: Ольга ЮШКОВА

Глава Управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов оценил работу камер Cordon.Pro. Они установлены в задней части машины и отслеживают скорость движения потока машин сзади.

На участках дорог, где работают данные камеры, на 49% снизилось число ДТП, связанных с превышением скорости, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей Спиридонов.

Данный мобильный комплекс может фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, непристегнутый ремень, невключенный свет фар, а также обгоны в запрещенном месте. Кроме того, Cordon.Pro способен выявлять угнанные легковушки и автомобили, на которых передвигаются должники или люди, имеющие штрафы.