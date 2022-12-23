На трассах Свердловской области появился первый мобильный комплекс Cordon.Pro

Сотрудники ГИБДД смогут фиксировать нарушения не только с обочины, но и с дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Свердловской области появился мобильный комплекс для фиксации ДТП. Собой он представляет передвижную камеру, снимающую нарушения.

Мобильный комплекс называется Cordon.Pro. И с его появлением сотрудники ГИБДД смогут фиксировать нарушения не только с обочины, но и с дороги.

- Эта камера позволяет контролировать протяженные участки до 50 километров. То есть это не обычный комплекс, который привязан к одной точке, а система, дающая контроль над протяженным отрезком трассы. Мобильный комплекс позволит избежать вот этого привыкания, и водители будут знать, что на любом участке они могут попасть под фиксацию нарушения, – сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Екатеринбурга.

22 декабря начала работу первая мобильная камера на Режевском тракте. Ее зафиксировали на заднем сидении автомобиля. С ее помощью можно зафиксировать превышение скорости из машины сотрудников Госавтоинспекции, находящейся также в движении.

Также Cordon.Pro очень точен и способен фиксировать скорость до 300 километров в час. Он на целен на поиск нарушителей, которые превышают скорость, ездят по обочине и выезжают на встречную полосу.