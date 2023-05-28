В Свердловской области на железнодорожных путях поезд сбил человека

Следователи выясняют обстоятельства. Фото: Центральное МСУТ СКР

В Свердловской области поезд насмерть сбил человека. ЧП случилось утром 28 мая на железнодорожных путях вблизи поселка Гагарский Белоярского района.

- Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 2 ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека», - уточняют в пресс-службе ведомства.

Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Следователями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Известно, что пострадавший мужчина скончался на месте.

Подобный несчастный случай произошел вечером 17 сентября 2022 года. На четном пути 63 км 8 ПК перегона Седельниково – Арамиль также погиб мужчина.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru