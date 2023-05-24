В Екатеринбурге водитель автобуса сбил мужчину на пешеходном переходе

Мужчину госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водитель автобуса сбил 31-летнего мужчину на пешеходном переходе. ДТП произошло утром 24 мая на 8 Марта,167, около ТЦ «Мегаполис».

- По предварительной информации, водитель автобуса допустил наезд на пешехода, который вышел на регулируемый пешеходный переход из-за стоящей автомашины. Пешеход шел справа налево по ходу движения автобуса, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Пешеход госпитализирован в ГКБ №36 с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

Напомним, 22 мая в Екатеринбурге Lada сбила восьмилетнюю девочку. Авария произошла на улице Индустрии. Ребенка доставили в больницу.

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