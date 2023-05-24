Синей линией обозначается платное парковочное пространство
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На дорогах Екатеринбурга появилась синяя разметка. В администрации города рассказали, что она обозначает и где будет нанесена.
- В соответствии с ПДД синей линией обозначается платное парковочное пространство. Будет нанесена на всем платном парковочном пространстве МБУ «Городская служба автопарковок», - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.
Напомним, ранее мы писали, что синяя разметка для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности появится в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-мэр Алексей Бубнов. Замминистра транспорта Свердловской области Денис Чегаев тогда добавил, что перед тем, как наносить разметку нужно будет внести изменения в документацию.
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