Синей линией обозначается платное парковочное пространство Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Екатеринбурга появилась синяя разметка. В администрации города рассказали, что она обозначает и где будет нанесена.

- В соответствии с ПДД синей линией обозначается платное парковочное пространство. Будет нанесена на всем платном парковочном пространстве МБУ «Городская служба автопарковок», - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее мы писали, что синяя разметка для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности появится в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-мэр Алексей Бубнов. Замминистра транспорта Свердловской области Денис Чегаев тогда добавил, что перед тем, как наносить разметку нужно будет внести изменения в документацию.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru