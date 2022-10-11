Разметка для электросамокатов появится в Екатеринбурге в 2023 году

В этом году наносить разметку уже не позволяют погодные условия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синяя разметка для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности появится в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-мэр Алексей Бубнов.

- Мы сейчас изучаем изменения, внесенные в нормативные акты. На этой неделе планируем встречу с участниками рынка кикшеринга. Будем принимать решения, как это будем реализовывать в следующем году, - рассказал он.

Он отметил, что в этом году наносить разметку уже не позволяют погодные условия.

Замминистра транспорта Свердловской области Денис Чегаев добавил, что перед тем, как наносить разметку нужно будет внести изменения в документацию.

- Любые средства организации дорожного движения, к которым относится и разметка, должны быть внесены в проект организации дорожного движения, отметил Денис Чагаев. - Необходим временной лаг, чтобы учесть разметку в документах планирования и запланировать затраты на нее.