В Екатеринбурге закроют движение на Куйбышева и Народной Воли

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение на участках улиц Куйбышева и Народной Воли. Об этом предупредили горожан в пресс-службе администрации города.

- Это связано с проведением работ по реконструкции улицы Народной Воли, - сообщили в пресс-службе мэрии. - В частности, подрядчиком планируются работы по организации подходов к пешеходному мосту через реку Исеть.

Проезд от улицы Народной Воли до дома № 38а на улице Куйбышева будет закрыт до 4 июня и с 7 июля по 30 октября. По улице Народной Воли вдоль дома № 54 нельзя будет проехать с 5 июня по 6 июля. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, в Екатеринбурге на месяц закроют движение на 2-й Новосибирской. С 1 июня по 1 июля от улицы Чемпионов до дома № 68 на улице 2-й Новосибирской рабочие будут реконструировать улично-дорожную сеть и построят трамвайную линию.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru