Автомобилисты смогут объехать перекрытие по улицам Городской, Предельной и Умельцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют движение на 2-й Новосибирской. С1 июня по 1 июля от улицы Чемпионов до дома № 68 на улице 2-й Новосибирской рабочие будут реконструировать улично-дорожную сеть и построят трамвайную линию.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в администрации города.

Автомобилисты смогут объехать перекрытие по улицам Городской, Предельной и Умельцев.

Из-за перекрытия изменится маршруты трех автобусов - 077, 53 и 57А. Временно упраздняются остановки «2-я Новосибирская» в обоих направлениях и «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку». Остановка «Чемпионов» в направлении от «Ритейл-парка» переносится. Кроме того, будут введены остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный».

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