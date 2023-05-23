Автомобилисты смогут объехать перекрытие по улицам Городской, Предельной и Умельцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на месяц закроют движение на 2-й Новосибирской. С1 июня по 1 июля от улицы Чемпионов до дома № 68 на улице 2-й Новосибирской рабочие будут реконструировать улично-дорожную сеть и построят трамвайную линию.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в администрации города.
Автомобилисты смогут объехать перекрытие по улицам Городской, Предельной и Умельцев.
Из-за перекрытия изменится маршруты трех автобусов - 077, 53 и 57А. Временно упраздняются остановки «2-я Новосибирская» в обоих направлениях и «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку». Остановка «Чемпионов» в направлении от «Ритейл-парка» переносится. Кроме того, будут введены остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный».
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