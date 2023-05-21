В Екатеринбурге во время пожара из пятиэтажки вывели 35 человек, включая 5 детей

Огнеборцы вывели из дома 35 человек. Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге вечером 21 мая на пульт дежурного МЧС поступил тревожный сигнал о пожаре в одном из многоквартирных домов по улице Авиационная.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы установили, что пожар начался в квартире на втором этаже пятиэтажки. В одной из комнат загорелись личные вещи на площади в 15 квадратных метров.

Фото: МЧС по Свердловской области

По данным МЧС по Свердловской области, этот пожар сопровождался сильным задымлением. При помощи масок дыхательных аппаратов спасатели вывели на улицу 20 человек, включая двоих детей. Всего из задымленного дома эвакуировали 35 человек, включая пятерых детей. Никогда из жильцов пятиэтажки не пострадал.

Открытое горение удалось ликвидировать около 21 часа. С огнем боролись 20 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники.