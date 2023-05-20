В Екатеринбурге автомобиль сбил молодую девушку на мотоцикле

Женщину-водителя доставили в больницу. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге иномарка сбила молодую девушку на мотоцикле. Авария произошла днем 20 мая на Егоршинском подходе. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.

Водитель на Opel во время разворота не уступил дорогу женщине-водителю на мотоцикле, которая двигалась навстречу.

- В результате ДТП 23 летняя женщина-водитель мотоцикла с различными травмами госпитализирована в городскую клиническую больницу № 36, - рассказали в ГИБДД.

Ранее на трассе Серов-Североуральск-Ивдель двое детей пострадали в аварии. Днем 20 мая грузовик въехал в легковушку.

- В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних детей, мальчик трех лет и девочка одного года. Дети получили тяжкие травмы, - рассказали в региональном ГИБДД.

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