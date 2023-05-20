На трассе Серов-Североуральск-Ивдель дети пострадали в аварии

Дети получили тяжкие травмы. Фото: ГИБДД Свердловской области
На трассе Серов-Североуральск-Ивдель двое детей пострадали в аварии. Днем 20 мая грузовик въехал в легковушку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Грузовик въехал в легковушку. Фото: ГИБДД Свердловской области
Грузовой автомобиль Hayson двигался на небезопасной дистанции. Из-за этого произошло столкновение с легковушкой Renault Sandero, которая в этот момент поворачивала.
- В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних детей, мальчик трех лет и девочка одного года. Дети получили тяжкие травмы, - рассказали в региональном ГИБДД.
Дети провозились в креслах. Фото: ГИБДД Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мальчик и девочка перевозились по правилам. Они сидели в специальных креслах.
Ранее на Урале произошло смертельное ДТП. На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган иномарка въехала в мотоциклиста. Авария произошла вечером 19 мая. Байкер скончался на месте.
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