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НовостиОбщество19 мая 2023 11:43

На Урале почти две тысячи человек оштрафовали за нарушение особого противопожарного режима

Специалисты МЧС патрулируют территории частного сектора, садовых товариществ
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Специалисты МЧС патрулируют территории частного сектора, садовых товариществ. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Специалисты МЧС патрулируют территории частного сектора, садовых товариществ. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области почти две тысячи человек оштрафовали за нарушение особого противопожарного режима. Специалисты МЧС выявляют их при взаимодействии с полицией, администрациями муниципальных образований и лесниками.

Они патрулируют территории частного сектора, садовых товариществ, береговых и лесопарковых зон.

- 1841 протокол составлен за несоблюдение требований особого противопожарного режима. Напоминаем свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге рассеялся смог, который окутал город из-за лесных пожаров. Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, что за минувшие сутки пробы воздуха по всем показателям соответствуют гигиеническим нормативам.