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НовостиОбщество18 мая 2023 12:51

В Екатеринбурге рассеялся смог из-за лесных пожаров

Пробы воздуха по всем показателям соответствуют гигиеническим нормативам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пробы воздуха по всем показателям соответствуют гигиеническим нормативам

Пробы воздуха по всем показателям соответствуют гигиеническим нормативам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рассеялся смог, который окутал город, из-за лесных пожаров. Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, что за минувшие сутки пробы воздуха по всем показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

- За прошедшие сутки 17-18 мая в пробах воздуха, отобранных в контрольных точках Екатеринбурга, неудовлетворительных результатов исследований не зафиксировано, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что синоптики уральского Гидрометцентра продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. По данным специалистов, дымка над регионом задержится как минимум до 23 мая.

- С 20:00 17 мая до 20:00 23 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - уточнили специалисты.