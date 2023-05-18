В Екатеринбурге рассеялся смог из-за лесных пожаров

Пробы воздуха по всем показателям соответствуют гигиеническим нормативам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рассеялся смог, который окутал город, из-за лесных пожаров. Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, что за минувшие сутки пробы воздуха по всем показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

- За прошедшие сутки 17-18 мая в пробах воздуха, отобранных в контрольных точках Екатеринбурга, неудовлетворительных результатов исследований не зафиксировано, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что синоптики уральского Гидрометцентра продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. По данным специалистов, дымка над регионом задержится как минимум до 23 мая.

- С 20:00 17 мая до 20:00 23 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - уточнили специалисты.