В Екатеринбурге эвакуировали школу №138

Помещения учебных заведений осматривают специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19 мая эвакуировали школу №138. Учеников вывели на улицу.

- Пришло сообщение о минировании, - сообщили в URA.RU.

В городском департаменте образования «КП-Екатеринбург» сообщили, что идет обзвон учебных заведений неизвестными лицами.

- Будет проводится осмотр помещений. Стараемся эвакуацию не проводить, - рассказали в департаменте.

«КП-Екатеринбург» также запросила комментарий в городском УМВД. На момент публикации материала ответ не поступил.

Напомним, утром 20 марта в Екатеринбурге эвакуировали несколько университетов. В их числе оказался Уральский государственный аграрный университет. Как уточнили тогда в пресс-службе вуза, студентов и всех сотрудников вывели из помещений из-за угрозы теракта.

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