В Екатеринбурге эвакуировали университеты из-за сообщения о минировании

Прошлая эвакуация прошла 10 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге эвакуировали несколько университетов утром 20 марта. В их числе оказался Уральский государственный аграрный университет. Как уточняют в пресс-службе, студентов и всех сотрудников вывели из помещений из-за угрозы теракта.

- На почту поступило письмо о том, что здания заминированы, всех студентов и преподавателей вывели на улицу, проходит проверка соответствующих служб, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрГАУ.

Также, как сообщают в социальных сетях, эвакуировали студентов и УрГУПСа. На момент публикации получить комментарий от пресс-службы вуза не удалось.

Это уже вторая эвакуация аграрного университета в Екатеринбурге за март. Предыдущий раз произошел 10 марта, тогда в для проверки помещений вывели всех студентов и сотрудников также из-за сообщении о минировании.