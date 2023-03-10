В Екатеринбурге из-за сообщения «о теракте» эвакуировали УрГАУ

Студенты и все сотрудники УрГАУ выведены на улицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентов Уральского государственного аграрного университета эвакуировали. Поздним утром 10 марта всех учащихся, которые находились в здании УрГАУ вывели на улицу. На данный момент, официальная причина эвакуации – сообщение о минировании.

- По официальной информации, на электронную почту университета в районе 11:00 пришло сообщение о террористическом акте, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрГАУ.

Из-за сообщения о минировании, студенты ждут, когда проверят помещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на место вызваны соответствующие службы. Специалисты должны провести проверку во всех помещениях, все, кто находились в здании, выведены на улицу.

В ГУ МЧС по Свердловской области информацию уточняют. Студенты, а также сотрудники университета сообщают, что все помещения в здании обещают осмотреть до 14:00. Многие учащиеся уже разошлись по домам.

На место вызваны спецслужбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе, 1 марта, эвакуация произошла в торгово-развлекательном центре «Комсомолл». На место также выезжали сотрудники спецслужб.