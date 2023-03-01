На место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге эвакуировали всех посетителей торгового центра «Комсомолл», на место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб.

На кадрах, опубликованных в паблике «Вконтакте» «Инцидент. Екатеринбург», видно, что из здания вывели несколько десятков человек, включая детей. Что стало причиной для такого решения, пока не известно.

Ранее в Нижнем Тагиле из задымленного торгового центра «Хит» спасатели эвакуировали 200 человек. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного вечером 28 февраля.

Как оказалось, в огромном здании произошло короткое замыкание электропроводки, к счастью, пожара после этого не последовало.