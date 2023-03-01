Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 марта 2023 14:37

В Екатеринбурге эвакуировали всех посетителей торгового центра «Комсомолл»

На место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб

На место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге эвакуировали всех посетителей торгового центра «Комсомолл», на место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб.

На кадрах, опубликованных в паблике «Вконтакте» «Инцидент. Екатеринбург», видно, что из здания вывели несколько десятков человек, включая детей. Что стало причиной для такого решения, пока не известно.

Ранее в Нижнем Тагиле из задымленного торгового центра «Хит» спасатели эвакуировали 200 человек. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного вечером 28 февраля.

Как оказалось, в огромном здании произошло короткое замыкание электропроводки, к счастью, пожара после этого не последовало.