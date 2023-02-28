В Нижнем Тагиле из задымленного торгового центра эвакуировали 200 человек

На место выезжало восемь единиц спецтехники и 24 человека личного состава. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле из задымленного торгового центра «Хит» спасатели эвакуировали 200 человек. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного вечером 28 февраля.

Как оказалось, в огромном здании произошло короткое замыкание электропроводки, к счастью, пожара после этого не последовало.

- Из здания эвакуировано 200 человек. На место выезжало восемь единиц спецтехники и 24 человека личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, в январе в Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Мега» на улице Металлургов, 87. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщала очевидица по имени Анастасия.

- Никакой паники и суеты не было. Сотрудникам объявили код – 1000. Мы услышали по громкоговорителю, что посетителей просят покинуть торговый центр. А также отойти на безопасное расстояние. Людей из здания вышло много, кто-то не особо торопился выходить. Но мы сразу же после объявления эвакуации с мужем рванули к выходу. Некоторые просто остались - рассказывала «КП-Екатеринбург» очевидица Анастасия.