В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега»

Посетителей попросили покинуть здание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около 21:10 эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Мега», на улице Металлургов, 87. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила очевидица Анастасия.

- Никакой паники и суеты не было. Сотрудникам объявили код – 1000. Мы услышали по громкоговорителю, что посетителей просят покинуть торговый центр. А также отойти на безопасное расстояние. Людей из здания вышло много, кто-то не особо торопился выходить. Но мы сразу же после объявления эвакуации с мужем рванули к выходу. Некоторые просто остались - рассказала «КП-Екатеринбург» очевидица Анастасия.

По словам девушки, к торговому центру сразу же выехала спецтехника и спасатели.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области прокомментировали причину внезапной эвакуации из торгового центра.

- Эвакуация была объявлена из-за того, что произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Спасатели проверили помещения здания. В настоящий момент работа ТЦ не прекращена, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного ГУ МЧС.