В Екатеринбурге простились с автором «Уральских пельменей», погибшим на СВО

Игорь Истомин погиб на спецоперации еще год назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18 мая простились с автором «Уральских пельменей» Игорем Истоминым, погибшим на СВО. Год он числился без вести пропавшим.

- Он оставил нам невероятное количество песен, которые будут петь многие поколения студенческих отрядов. Талантливый автор и исполнитель, яркий и неутомимый, настоящий боец, великолепный друг, надежный товарищ, любящий муж и отец, - рассказали в группе «ВКонтакте» Свердловского областного студенческого отряда. - Наши слова поддержки и лучики любви родным и близким Игоря.

Игорь Истомин ушел на спецоперацию добровольцем. У мужчины остались жена и дети.

Игоря Истомина похоронят на Лесном кладбище в Екатеринбурге.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru