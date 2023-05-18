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НовостиОбщество18 мая 2023 10:50

В Екатеринбурге простились с автором «Уральских пельменей», погибшим на СВО

Год он числился без вести пропавшим
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Игорь Истомин погиб на спецоперации еще год назад

Игорь Истомин погиб на спецоперации еще год назад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18 мая простились с автором «Уральских пельменей» Игорем Истоминым, погибшим на СВО. Год он числился без вести пропавшим.

- Он оставил нам невероятное количество песен, которые будут петь многие поколения студенческих отрядов. Талантливый автор и исполнитель, яркий и неутомимый, настоящий боец, великолепный друг, надежный товарищ, любящий муж и отец, - рассказали в группе «ВКонтакте» Свердловского областного студенческого отряда. - Наши слова поддержки и лучики любви родным и близким Игоря.

Игорь Истомин ушел на спецоперацию добровольцем. У мужчины остались жена и дети.

Игоря Истомина похоронят на Лесном кладбище в Екатеринбурге.

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