«Выручал в любой беде»: «Уральские пельмени» рассказали о друге, погибшем на СВО

Игорь Истомин пять лет играл в команде КВН «Уральские пельмени». Фото: YouTube-канал Игоря Истомина

В Екатеринбурге простились с участником команды КВН «Уральские пельмени» Игорем Истоминым, погибшим во время спецоперации на Украине. Туда он ушел добровольцем в мае 2022 года. Ему был 51 год. У артиста остались жена и дети. Проститься с участником СВО собрались его близкие, а также актеры «Уральских пельменей».

«ВСЕМ ПОДНИМАЛ НАСТРОЕНИЕ»

Игорь Истомин был автором песен и легендой свердловского стройотряда. Там он познакомился с Максимом Ярицей, Андреем Рожковым, Сергеем Исаевым, Дмитрием Соколовым и другими будущими звездами «Уральских пельменей».

- Они вместе начинали свой путь. Были в разных стройотрядах, но сдружились и начали играть в КВН, - рассказывает представитель Свердловского областного студенческого отряда Лейла Расулова.

Игорь участвовал в фестивалях стройотрядов практически каждый год. Фото: коллаж из группы «ВКонтакте» Свердловского областного студенческого отряда

Как рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Рожков, Игорь Истомин принимал участие в съемках телепередачи с 1995 по 2000 годы.

- Он не был не только автором номеров, но и сам выходил на сцену. Игорь всегда был очень шебутной и веселый и другим поднимал настроение. Он вечно куда-то торопился, но всегда был готов прийти на помощь и выручал в любой беде, - делится воспоминаниями Андрей Рожков.

«НЕ ПРОПУСКАЛ ПАРАД НА 9 МАЯ»

До аритмии и института Игорь Истомин работал детским тренером по дзюдо.

- Я считаю, что это было его настоящее призвание. Он брал самых непослушных детей и все равно ладил с ними, - рассказывает Андрей Рожков. - Но после института Игорь начал работать строителем. В Екатеринбурге у него была своя фирма. Я все пытался вернуть его в стезю дзюдо, но, к сожалению, видно не суждено было. Таких искренних, добрых и по-настоящему светлых людей очень мало. Я очень раз, что был знаком с ним.

Практически каждый год Игорь Истомин участвовал в летнем фестивале стройотрядов «Знаменка», а также на других городских мероприятиях.

Игорь Истомин был знаменитым автором песен для стройотрядов. Фото: YouTube-канал Игоря Истомина

- Это был талантище и просто замечательный человек! Для нас для всех это очень большая потеря. Он оставил после себя множество прекрасных песен. Его все любили, уважали и ценили. Про него ни один человек вам не скажет ничего плохого, - говорит Лейла Расулова.

По ее словам, патриотизм всегда был у Игоря Истомина в крови.

- Всегда ходил на 9 Мая на Плотинку, пел песни, у него дед погиб во время Великой Отечественной войны. Для него эта тема была очень важна, - добавляет Лейла.

На спецоперацию военную операцию Игорь Истомин ушел в тайне от жены и друзей. Игорь погиб летом прошлого года, но родные смогли узнать об этом лишь спустя полгода. До этого момента он числился пропавшим без вести.