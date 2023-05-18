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НовостиОбщество18 мая 2023 6:57

Для свердловчан, получающих пенсию по новым правилам, увеличили время работы горячей линии

За четыре дня работы сотрудники Почты России обработали 1076 звонков
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Горячая линия начала работу 12 мая

Горячая линия начала работу 12 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для жителей Свердловской области, получающих пенсию по новым правилам, увеличили время работы горячей линии.

- Сотрудники регионального управления принимают звонки по номеру телефона +7 (343) 227-04-39 каждый день с 09:00 до 21:00, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, - В остальное время звонок будет переведен на специалиста федерального контактного центра.

Горячая линия начала работу 12 мая. За первые четыре дня работы сотрудники Почты России обработали 1076 звонков от жителей области.

Напомним, ранее 11 мая пенсионеры Екатеринбурга пожаловались на задержку в доставке пенсий.

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