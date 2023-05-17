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НовостиОбщество17 мая 2023 13:41

В Свердловской области нашли партию фальшивого творога местного производства

Исследования показали, что в продукте присутствует видоспецифичная ДНК сои
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Недобросовестный производитель добавил в творог сою, чтобы снизить себестоимость продукта

Недобросовестный производитель добавил в творог сою, чтобы снизить себестоимость продукта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области специалисты Россельхознадзора нашли партию фальшивого творога местного производства. Лабораторные исследования показали, что в продукте присутствует видоспецифичная ДНК сои.

- Очевидно, недобросовестный производитель добавил в творог сою, чтобы снизить себестоимость продукта. Теперь в гости к корыстным молочникам наведаются государственные инспекторы с неудобными вопросами, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее в Свердловской области выявили поддельное масло. Специалисты проверили на соотношение метиловых эфиров жирных кислот и определение жирнокислотного состава (эти показатели позволяют судить о подлинности сливочного масла) за две недели с 26 апреля по 10 мая 26 образцов и нашли нарушения.