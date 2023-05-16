В Свердловской области выявили поддельное сливочное масло

Специалисты известили об обнаруженном фальсификате Управление Россельхознадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выявили поддельное масло. Специалисты проверили на соотношение метиловых эфиров жирных кислот и определение жирнокислотного состава (эти показатели позволяют судить о подлинности сливочного масла) за две недели с 26 апреля по 10 мая 26 образцов и нашли нарушения.

- В результате химики-аналитики выявили нарушения в шести образцах: полученные значения не соответствовали ГОСТ 32261-2013, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты известили об обнаруженном фальсификате Управление Россельхознадзора по Свердловской области, которое привезло пробы на проверку. Недобросовестными производителями «сливочного масла», один из которых, базируется в Челябинской области, займутся государственные инспекторы.

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