Константин Низовцев ранее занимал пост прокурора Каменского городского округа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила сменился прокурор. Об этом сообщает АН «Между строк». По данным издания, Андрей Чанышев, который находился на этой должности с 2015 года, ушел на заслуженный отдых. Его место занял старший советник юстиции Константин Низовцев, ранее занимавший пост прокурора Каменского городского округа.

Издание сообщает, что Константин Низовцев окончил Уральский государственный юридический университет и Институт прокуратуры. В 2005 году работал в прокуратуре Свердловской области по надзору за исправительными колониями. В 2006 году уехал работать следователем в Новую Лялю, где затем до 2014 года занимал в должность заместителя прокурора. После этого он был до 2019 года прокурором Гаринского района Свердловской области.

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