В Нижнем Тагиле суд вынес приговор бывшему начальнику ИК-12 и его подельнику

15 мая суд вынес приговор бывшему начальнику ИК-12 Игорю Панкратову и его подельнику Владимиру Клементьеву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 15 мая суд вынес приговор бывшему начальнику ИК-12 Игорю Панкратову и его подельнику Владимиру Клементьеву. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Ленинского суда Нижнего Тагила.

Игоря Панкратова обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) отправили в колонию общего режима на 3 года и и 6 месяцев. Также он лишен специального звания полковника внутренней службы. Он был взят под стражу в зале суда.

Владимира Клеменьева обвиняемого в пособничестве при растрате, совершенных в особо крупном размере либо организованной преступной группой (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) приговорили к 1 год условно.

По версии следствия, начальник колонии похищал из колонии металл и сдавал его сотруднику металлоприемки Владимиру Клеменьеву.

- Панкратов и другие участники дела были изобличены при участии офицеров управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, ранее в Екатеринбурге задержали майора из ИК-10, который получил 45 тысяч наличными и принес осужденному в колонию три сотовых телефона и алкоголь.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru