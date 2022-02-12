В Екатеринбурге сотрудник колонии за 45 тысяч принес осужденному телефоны и алкоголь

Сотрудника колонии обвиняют во взяточничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали майора из ИК-10, который получил 45 тысяч наличными и принес осужденному в колонию три сотовых телефона и алкоголь.

- Сотрудник оперативного отдела исправительной колонии был задержан в ходе совместной спецоперации сотрудниками службы собственной безопасности ГУФСИН и оперативниками ФСБ, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко

На майора завели уголовное дело. Ему уже предъявили обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

- По уголовному делу Следственным комитетом выполняются следственные действия по сбору и закреплению доказательств, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. - Допрашиваются свидетели, анализируется служебная документация сотрудника исправительной колонии, выполняются иные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, которые способствовали его совершению.