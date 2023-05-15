В Екатеринбург из США и Канады привезли более 1200 доз генетического материала быков

Груз поступил из Пушкинского района Московской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург 13 мая из США и Канады привезли 1280 доз генетического материала быков. Его отправят на предприятие в Ирбитском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

- Груз поступил из Пушкинского района Московской области, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Биоматериал поступил в замороженном виде в специальных сосудах-термосах, обеспечивающих необходимый температурный режим хранения, в сопровождении электронных ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в ФГИС «Меркурий» на основании импортных ветеринарных сертификатов.

Должностные лица отдела государственного ветеринарного надзора провели контрольно-надзорные мероприятия. Нарушений не выявлено.

Напомним, ранее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» также доставили большую партию генетического материала коров, странами происхождения которого являются Канада и США. 1 560 тысяч доз, привезенные из Нижегородской области, распределят по Свердловской и Челябинской областям, а также отвезут в Башкортостан.

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