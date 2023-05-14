Фото: telegram-канал «Полевской трубач»

В Полевском мужчина с кувалдой напал на оператора камеры-треноги, фиксирующей нарушения ПДД. Видеозапись с инцидентом распространилась в местных telegram-каналах.

На видео мужчина выходит из машины с кувалдой в руках и бьет по авто оператора камеры, который вскоре вышел из своей машины и несколько раз брызнул в глаза агрессору из перцового баллончика.

В ГИБДД по Свердловской области уточнили, что по данному факту в ОМВД по Полевскому проводится проверка.

Напомним, 12 мая в Екатеринбурге посетитель Burger King напал на сотрудников кафе. Его скрутили и передали Росгвардии.

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