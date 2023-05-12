Мужчину скрутили возле кафе. Фото: скрин с видео "Бандитского Екб"

В Екатеринбурге сотрудники кафе Burger King скрутили напавшего на них посетителя. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Бандитский центр [ЕКБ]».

На кадрах видно, что у посетителя возникли претензии к официанту. Он решил выяснить отношения силой. Менеджер кафе пытался его успокоить, но это не помогло. Тогда посетитель схватил стул и бросил его в сотрудников. Но его схватили, а затем вывели на улицу. Там его удерживали, в том числе и с помощью захвата.

- Сообщение поступило вчера около 21:00 в отдел полиции № 5. Правоохранители выехали на место и доставили данного гражданина в территориальный отдел. В настоящее время проводиться проверка по факту инцидента. Наказание зависит от тяжести нанесенного вреда здоровью, который был причинен, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Проводится проверка.