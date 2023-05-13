На Эльмаше два автобуса столкнулись и перегородили дорогу

Автобусы перегородили проезд другим автомобилистам и общественному транспорту
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Эльмаше на улице Таганской утром 13 мая столкнулись два автобуса 09 и 053 маршрутов. Как сообщает E1.RU, водители после ДТП вышли на дорогу и начали выяснять отношения. При этом они перегородили проезд другим автомобилистам и общественному транспорту.
- Стоит движение. Все троллейбусы стоят за ними, не едут, - поделился читатель.
В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
Напомним, в пятницу, 12 мая на 311-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень школьный автобус столкнулся с легковушкой. В ДТП пострадал 20-летний водитель ВАЗ-2109. Он скончался в больнице.
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