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НовостиОбщество12 мая 2023 16:13

На юге Екатеринбурга построят новый жилой квартал

В нем смогут поселиться до восьми тысяч человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Будущий район площадью 20 гектаров расположится в границах улиц Кузнецова и Болотной

Будущий район площадью 20 гектаров расположится в границах улиц Кузнецова и Болотной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юге Екатеринбурга построят новый жилой квартал, в котором смогут поселиться до восьми тысяч человек. По данным мэрии уральской столицы, будущий район площадью 20 гектаров расположится в границах улиц Кузнецова и Болотной.

- Данным проектом планировки предлагается размещение на проектируемой территории жилой застройки квартального типа. Вдоль магистральной дороги предусматривается размещение башенных высотных акцентов, - говорится в официальной документации.

Строительство планируют закончить к 2027 году.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на форуме «100+» показали, как будет строиться «Екатеринбург-Сити» - квартал с небоскребами у Макаровского моста. Квартал разместится в квадрате улиц Бориса Ельцина - Боевых Дружин - площади Октябрьской революции и улицы Челюскинцев. Закончить возведение нового квартала планируют к 2031 году.