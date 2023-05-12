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НовостиПроисшествия12 мая 2023 8:49

Областной суд оставил под стражей пиарщика Ярослава Ширшикова

Он будет в СИЗО до 17 июня
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ширшикова задержали 17 апреля

Ширшикова задержали 17 апреля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил под стражей Ярослава Ширшикова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Пиарщик был задержан в конце апреля из-за поста в telegram-канале, в котором высказался о смерти военкора Владлена Татарского. Ранее Верх-Исетский суд избрал Ширшикову меру пресечения в виде ареста до 17 июня.

- Сегодня по итогам апелляционного рассмотрения жалобы стороны защиты постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга было признано законным и обоснованным, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, - сообщили в областном суде.

Напомним, что ранее на свободу пыталась выйти семейная пара из Нижнего Тагила. Данила и Викторию обвиняют в госизмене. По версии следствия, они продали секретные чертежи спецслужбам Украины.