Двадцать тонн гуманитарной помощи получили жители Сосьвы и Таежного

Фото: Фонд святой Екатерины

Двадцать тонн гуманитарной помощи от Фонда святой Екатерины получили жители Сосьвы и Таежного - поселков, пострадавших во время пожаров.

- В первый же день фонд отправил машины с продуктовыми наборами и питьевой водой, после чего уже с сотрудниками Министерства социальной политики выявил реальные потребности пострадавших, - рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

После был сформирован груз, куда вошли медикаменты, строительные материалы, садовый инвентарь, бытовая техника.

Сейчас уже несколько дней от благотворительной организации жителям передают рабочий инструмент для очистки участков и восстановления огородов, средства личной гигиены, матрасы, одеяла, постельное белье, посуду и электрические плитки.

Напомним, из-за пожара, уничтожившего десятки домов в Сосьве, без жилья остались больше 600 человек. Погорельцы получат от властей региона до 300 тысяч на семью.

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