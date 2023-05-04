Спрос на электросамокаты в Екатеринбурге вырос в два раза

Екатеринбург входит в тройку городов с самым большим числом любителей самокатов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спрос на электросамокаты по сравнению с прошлым годом в Екатеринбурге вырос в два раза. Об этом сообщили в МегаФоне. Специалисты компании пришли к такому выводу проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.
- Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним, - рассказали в пресс-службе компании.
Анализ также показал, что чаще ездят на самокатах жители города в возрасте от 17 до 25 лет. Их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет почти 48%. При этом такой электросамокаты стали использовать для передвижения чаще не только молодые люди - количество пользователей в возрасте старше 50 лет за год выросло на треть.
В компании также отметили, что Екатеринбург входит в тройку городов с самым большим числом любителей самокатов. Столица Урала уверенно опережает другие города-миллионники по количеству пользователей кикшеринга и отстает только от Москвы и Санкт-Петербурга.
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